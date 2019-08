Danny Trejo salva un bambino dopo un incidente in auto, spunta il video

Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato di come l'attore Danny Trejo abbia soccorso un bambino dopo un incidente d'auto, estraendolo dalle lamiere del veicolo ribaltato, e adesso a quanto pare è spuntato un video della scena.

Una videocamera di sorveglianza ha infatti ripreso l'intera vicenda, dall'incidente all'arrivo sul luogo dell'incidente della star di Machete, che come potete vedere nel filmato in alto si è subito preoccupato dell'incolumità dei passeggeri.

"C'era un bambino di circa 5 anni che stava urlando", ha detto Trejo alla CBSLA. "Sono salito in macchina e subito ho sentito l'odore peggiore, il gas". Trejo poi si è buttato a terra e strisciando dentro l'auto ha cercato di staccare il seggiolino che bloccava il bimbo. Ad aiutarlo una ragazza che passava di lì, Monica Jackson. "Ci stavo provando con tutto me stesso ma proprio non riuscivo ad arrivare al bambino, poi questa ragazzina si è infilata nell'auto dall'altra parte rispetto a dove ero io. 'L'ho preso, l'ho preso!', ha detto, ha premuto il pulsante e ha sbloccato il seggiolino e quindi ho potuto tirare fuori il bambino."

Nel corso della sua carriera, Danny Trejo è divenuto celebre per le parti in Desperado, C'Era Una Volta in Messico, Dal Tramonto all'Alba, Machete, e tante parti televisive tra cui anche quelle in Breaking Bad, Sons of Anarchy e The Flash.

Presto lo rivedremo come doppiatore in Dora e la Città Perduta.