Danny Trejo è rimasto sobrio per 51 anni: l'attore celebra l'importante traguardo

Parlando ai microfoni di Variety Danny Trejo, celebre attore messicano protagonista di Machete, Heat - La Sfida e Dal Tramonto all'Alba, ha parlato della sua astinenza dall'alcool, che prosegue ininterrotta da ben cinquant'anni.

E pensare che era partito col piede sbagliato, inciampando nell'eroina da adolescente: oggi settantacinquenne, l'attore ha iniziato a frequentare le riunioni degli Alcolisti Anonimi a 24 anni mentre era detenuto nella prigione di stato di San Quentin in California, dopo essere stato arrestato per aver tentato di vendere eroina a un poliziotto sotto copertura (e non era la sua prima volta dietro le sbarre).

Figlio di immigrati messicani, Trejo è cresciuto a Los Angeles e aveva solo 8 anni quando fumò erba per la prima volta con uno zio. A 12 anni aveva già iniziato a bere.

"Ti dicono che se lasci gli Alcolisti Anonimi morirai, impazzirai o andrai in prigione", ha detto Trejo. “E forse è vero, perché ogni volta che me ne andavo, finivo in prigione."

Un giorno, quando si trovava a San Quentin, un ex detenuto fece visita ai suoi ex compagni di cella per parlare della sua guarigione. "Quel ragazzo mi ha salvato la vita", prosegue Trejo. "Disse: 'Perché non ti unisci a noi? Prima di fare qualsiasi cosa, unisciti a noi. Provaci. Che cosa hai da perdere?' Fu come un'epifania per me. Quindi, quando sono uscito dal carcere, sono tornato alle riunioni.”

Trejo si è immerso nella comunità di recupero mentre svolgeva i lavori più disparati, diventando nel frattempo un consulente per la droga. Non aveva mai sognato di essere un attore: dopo 16 anni di sobrietà un giovane assistente di produzione, che a sua volta stava lottando per rimanere pulito, trovò per Trejo un lavoro come comparsa in un film: trattasi di A 30 Secondi dalla Fine del 1985, un action con Eric Roberts e Jon Voight su soggetto, pensate, di Akira Kurosawa. E grazie alle esperienze di pugilato accumulate in prigione, il regista Andrei Konchalovsky gli chiese di addestrare Roberts per le sue scene di combattimento, e gli offrì anche la parte di un pugile nel film.

"All'improvviso tutti hanno iniziato a chiamarmi Mr. Trejo", ricorda l'attore con un sorriso.



