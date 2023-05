Danny Trejo è un 'John Wick messicano' nel meme creato con l'intelligenza artificiale

Uno dei caratteristi più amati di Hollywood, Danny Trejo, ha pubblicato domenica su Twitter alcune immagini che lo ritraggono in una versione messicana di John Wick, il celebre sicario interpretato da Keanu Reeves nel franchise. Trejo ha chiamato Juan Wick il personaggio, creato grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale.

"Hanno appena provocato il messicano sbagliato" si legge nella didascalia delle immagini che sono state create avvalendosi del supporto dell'intelligenza artificiale, con il programma Midjourney.

Nonostante il ruolo di John Wick sia abbondantemente ed egregiamente coperto da Keanu Reeves, Danny Trejo avrebbe sicuramente tutte le caratteristiche adatte per comparire nel franchise.



Nella saga sono comparsi altri volti noti del cinema action come Donnie Yen, Scott Adkins, Laurence Fishburne, Halle Berry e Ian McShane.

Il post potrebbe essere anche un messaggio indiretto alla produzione per consigliare di includere Trejo nei casting dei prossimi film di John Wick.



Il grande successo di John Wick ha condotto la saga oltre il miliardo di dollari d'incasso; un risultato incredibile, con Reeves che ha ritrovato smalto nell'ultimo decennio proprio grazie a questo ruolo che sembra davvero calzargli a pennello. Nel cast del quarto capitolo anche Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama e Lance Reddick, con Ian McShane, Scott Adkins e Clancy Brown.



Non perdetevi la nostra recensione di John Wick 4, in attesa di vedere sullo schermo lo spin-off Ballerina.