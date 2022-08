Danny Trejo sarà Ferdinando Magellano nel dramma storico 1521

Danny Trejo che interpreta il conquistatore Ferdinando Magellano in un dramma storico offre sicuramente prospettive interessanti. Accadrà in 1521, nuova produzione statunitense-filippina che ripercorrerà le tappe del suo viaggio alla scoperta del Nuovomondo e la sua morte durante la Battaglia di Battaglia di Mactan.

Nuovo progetto per l’inconfondibile caratterista Danny Trejo, attore feticcio di Robert Rodriguez. Ma stavolta, per lui, un ruolo molto diverso dal solito e forse (anche per questo) dalle prospettive interessanti. L’attore è stato scelto per il ruolo dell'esploratore portoghese Ferdinando Magellano in 1521, epopea storica che traccerà l'era precoloniale delle Filippine e si concentrerà in particolare sulla Battaglia di Mactan. Lo rivela Variety, che segnala la produzione in capo a Inspire Studios sotto la guida del regista filippino-americano Francis B. Lara Ho di Inspire Studios (Angel Warrior). Anche 1521 sarà una produzione statunitense-filippina e seguirà il viaggio di Magellano, uno dei primi a guidare una spedizione spagnola in Asia e il primo a raggiungere l’arcipelago oggi conosciuto come Filippine il 16 marzo 1521.

A unirsi a Trejo nel cast c'è anche Michael Copon (One Tree Hill) nel ruolo di Datu Lapu-lapu, un sovrano dell'isola e leader dei guerrieri che respinsero il tentativo di colonizzazione dell'arcipelago filippino da parte di Magellano. Le forze di Magellano furono sconfitte e l'esploratore portoghese ucciso nella Battaglia di Mactan il 27 aprile 1521. L’incontro fra i due farà da sfondo a una storia d’amore proibita tra la principessa nativa Mactan Diwata, interpretata dall'attrice filippina Bea Alonzo (Unbreakable),e il soldato spagnolo Enrique nonché traduttore di Magellano, interpretato da Hector David Jr. (Power Rangers). L'attrice filippina Maricel Laxa-Pangilinan interpreterà Ahmani, la sorella di Diwata. La sceneggiatura di 1521 è stata scritta da Mary Krell-Oishi e le riprese dovrebbero iniziare questo mese a Palawan.

Interessante notare le analogie con un altro dramma storico di recente annuncio, altra produzione internazionale che avrebbe visto Kevin Spacey tornare in 1242, prima di essere sollevato dal ruolo dopo il nuovo processo per molestie sessuali in corso in Inghilterra.