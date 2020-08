Danny Trejo batte anche Christopher Lee: è lui l'attore "ucciso" più volte da Hollywood

Danny Trejo è l'attore morto a schermo più volte della storia del cinema. A rivelarlo una ricerca condotta da buzzbingo.com attraverso i portali di IMDB e Cinemorgue, i cui dati hanno confermato il record della star di Machete.

Ucciso 65 volte in oltre 110 film, Trejo guida la classifica che vede al secondo posto il compianto Christopher Lee (60 morti). Sul terzo gradino c'è Lance Henriksen (51 morti), mentre a seguire troviamo a pari merito Dennis Hopper e due icone del cinema horror come Vincent Prince e Boris Karloff, ciascuno a quota 41 morti. Immancabili poi nomi come John Hurt e Bela Lugosi.

Ecco la classifica completa:

Danny Trejo - 65 morti Christopher Lee - 60 morti Lance Henriksen - 51 morti Vincent Price - 41 morti Dennis Hopper - 41 morti Boris Karloff - 41 morti John Hurt - 39 morti Tom Sizemore - 35 morti Bela Lugosi - 35 morti Eric Roberts - 34 morti

In calce all'articolo potete anche trovare un video che mostra le "migliori" volte in cui Trejo è stato ucciso in un film, da Death Wish 4 a Predators, passando da xXx e Halloween (2007). Per quanto le serie TV, l'attore è stato anche protagonista di una delle morti più cruente di Breaking Bad (episodio 02x07).

Per altre notizie, vi ricordiamo che la vita della star di Machete sarà raccontata in un documentario intitolato Inmate #1: The Rise of Danny Trejo.