Danny Strong scelto come sceneggiatore del remake Disney Oliver!

L'attore e sceneggiatoreè stato scelto per scrivere il copione di, remake firmato Disney del musical di Broadway. Lo riporta Deadline. Strong in passato ha lavorato agli script di film comee, recentemente,, la sua opera prima come regista.

Oliver! è bastato sul romanzo di Charles Dickens e sulla storia di uno degli orfanelli di Fagin (Ice Cube). Il romanzo è stato trasformato in un musical teatrale nel 1960 ed è in seguito stato eseguito in tutto il mondo. Da Broadway fino ai licei locali. Nel 1968 fu trasformato in un film, diretto da Carol Reed e interpretato da Mark Lester, Oliver Reed e Jack Wild. Il film ottenne cinque premi Oscar, tra cui quello al miglior film. La nuova versione che vedremo al cinema includerà la musica hip-hop.

Oliver! sarà diretto da Tommy Kall, vincitore di un Tony Award per Hamilton. Marc Platt e Jeff Kwatinetz produrranno il film insieme alla Cube Vision di Ice Cube, che nel film avrà il ruolo di Fagin.

Danny Strong, che i fan di Buffy ricorderanno nel ruolo di Jonathan Levinson, è anche un attore e regista. Recentemente ha scritto e diretto il suo primo film, Rebel in the Rye, tratto dal libro J.D. Salinger: A Life di Kenneth Slawenski e incentrato proprio sulla figura di Salinger. Per la HBO ha scritto il film Recount e ha lavorato successivamente agli script di Game Change (film per la tv per il quale ha vinto un Emmy) e The Butler di Lee Daniels. Si è occupato anche delle sceneggiature degli ultimi due film di Hunger Games e ha co-creato la serie tv Empire.

Recentemente Strong al cinema ha recitato in The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca di Lee Daniels e Vite da popstar di Akiva Schaffer e Jorma Taccone. Noto principalmente per il ruolo di Jonathan Levinson in Buffy, l'ammazzavampiri e di Doyle McMasters in Una mamma per amica, in tv ha recitato in qualche episodio di Mad Men, Girls e Justified.