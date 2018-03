Danny McBride svela che Halloween renderà omaggio ai sequel precedenti

Nonostante sia stato confermato che il nuovo film del franchise diignorerà i precedenti sequel,ha affermato che la pellicola renderà loro omaggio. Il primo film della saga, uscito nel 1978, fu uno degli horror più innovativi dell'epoca, portando alla nascita del genere slasher, che in seguito portò a film come

Halloween ha generato sette sequel e un remake, ma la timeline e la continuità tra un film e l'altro si sono fatte sempre più intricate.

Dopo la furia di Michael Myers in Halloween II, Halloween III: Il signore della notte fu un tentativo di trasformare la saga ma il pubblico non apprezzò, soprattutto per la mancanza di Michael Myers. Quest'ultimo venne riportato in auge nel quarto e nel quinto capitolo, con un Myers persecutore della sua nipotina. Jamie Lee Curtis tornò in Halloween - 20 anni dopo e in Halloween - La resurrezione. Poi arrivò Rob Zombie, che ne fece un remake nel 2007 e un sequel nel 2009.

L'attore Danny McBride è un grande fan della saga e ha co-sceneggiato lo script del nuovo film di Halloween che vedremo quest'anno, insieme al regista, David Gordon Green. Da tempo è noto che il nuovo film trascurerà volutamente i precedenti sequel, riconoscendo solo l'originale. Nulla è cambiato rispetto a quest'impostazione ma Danny McBride, intervistato da Flickering Myth, ha ammesso che il film omaggerà in qualche modo anche i sequel precedenti:"Questo film riprende da dove s'interruppe il primo. Il franchise di Halloween è come un'avventura fai da te, sai che ci sono molte versioni diverse, la timeline è così confusa e abbiamo solo pensato che sarebbe stato più facile tornare indietro e ripartire dalla fine del primo film. Così è più bello, sapere che stai lavorando su Halloween 2 e non su Halloween 11. Per i fan renderemo comunque omaggio a tutti gli Halloween che sono stati realizzati".

Danny McBride si riferisce alla saga come una sorta di "scegli la tua avventura", facendo riferimento alla confusione con la quale è stata costruita la timeline dei film. Ad esempio, Jamie Lee Curtis tornerà nel ruolo di Laurie Strode, il che è impressionante, considerando che il suo personaggio è già morto due volte nei film precedenti.

Anche se ignorare gli altri sequel potrebbe turbare alcuni fan, ripartire dalla fine del primo capitolo per rimettere ordine sembra proprio la soluzione migliore.

E dovrebbe rassicurare il fatto che questo nuovo capitolo di Halloween renderà omaggio agli altri film, e sarà divertente per i fan scovare gli easter egg che faranno riferimento agli altri sequel.