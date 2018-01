Danny McBride è il figlio di Crocodile Dundee... in un nuovo film?

La notizia che segue vi lascerà un attimo perplessi. Eh sì, perché il progetto di cui parleremo quest'oggi è, mai annunciato, mai rumoreggiato. Stiamo parlando di, quel che sembrerebbe una sorta di sequel/spin-off del franchise incentrato su

Questo progetto vede come protagonista niente di meno che l'attore comico Danny McBride (visto di recente in Alien: Covenant) ed è prodotto dalla Rimfire Films, dietro i precedenti film della saga. Ma di cosa stiamo parlando? C'è effettivamente un film in arrivo quest'estate? O stiamo parlando di uno spot televisivo o un progetto del web? Chissà, per ora non è chiaro, ma lo studio ha diffuso una sorta di teaser trailer che annuncerebbe l'uscita del progetto per l'estate e che voi potete visionare in questa notizia.

La sinossi rilasciata dallo studio afferma: "Crocodile Dundee è tornato. Beh, in realtà, si è perso nell'entroterra Australiano. E l'unica persona che potrebbe essere in grado di trovarlo è il figlio Americano che nessuno sapeva avesse. Ecco Danny McBride nei panni di Brian Dundee. Figlio di una leggenda è costretto ad incarnare le sue radici Australiane mentre si imbarca in questa avventura. E' ora di essere all'altezza del nome di famiglia. Rispetto al padre, Brian è cresciuto come un ragazzo di città. Ma questo non lo fermerà dal prendere l'enorme coltello del padre e lanciarsi nell'entroterra Australiano, completamente impreparato da quel che lo attende".

Restiamo in attesa di scoprire di più su questo misterioso progetto. Ricordiamo che McBride ha scritto recentemente il copione del nuovo Halloween, attualmente in produzione.