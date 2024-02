Danny Masterson, l'attore trasferito nella prigione di massima sicurezza di Charles Manson

Secondo quanto riporta The Wrap, l'attore Danny Masterson, condannato a trent'anni di reclusione per violenza sessuale, è stato trasferito nella Corcoran State Prison in California, una struttura di massima sicurezza che per anni è stato il luogo in cui era rinchiuso Charles Manson. L'attore è stato condannato lo scorso maggio.

La giuria di Los Angeles ritenuto Danny Masterson colpevole per lo stupro di due donne negli anni '90. Dopo un periodo trascorso nel carcere della contea di Los Angeles, e successivamente nella prigione statale di North Kern, Masterson è stato condotto a Corcoran, tra Bakersfield e Sacramento.



L'ex protagonista di That '70s Show dovrebbe scontare nella struttura la maggior parte della propria pena. Secondo la legge potrà richiedere la libertà condizionale nel 2042, all'età di 66 anni.

Secondo il blogger Jeffrey Augustine, citato da The Wrap, Masterson alloggerà nell'unità di massima sicurezza di livello 4 della prigione.



Costruita nel 1988 e conosciuta come Corcoran State Prison, la struttura ospita alcuni dei criminali più pericolosi dello stato e parecchi detenuti nell'unità di massima sicurezza.

Nella stessa unità, Charles Manson è stato detenuto dal 1989 fino al suo trasferimento in un'altra prigione quasi un decennio dopo, quando venne scoperto a trafficare droga.



Qualche mese fa Ashton Kutcher e Mila Kunis sono finiti nella bufera per le difese che tempo fa presero nei confronti dell'ex collega nello show; dopo la condanna, entrambi si scusarono pubblicamente per le loro dichiarazioni a favore di Masterson.