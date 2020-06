Danny Masterson, l'attore di Face/Off incriminato per stupro: ecco che cosa rischia

Il procuratore distrettuale di Los Angeles, Jackie Lacey, ha annunciato che l'attore Danny Masterson è stato accusato di aver violentato tre donne nella sua abitazione in un periodo compreso tra il 2001 e il 2003. In altri due casi le accuse non hanno avuto seguito, in uno dei due per insufficienza di prove e nell'altro per limitazioni formali.

La star di That '70s Show è stato in definitiva incriminato per tre casi di stupro che sarebbero avvenuti in tre momenti differenti nel giro di due anni.

L'avvocato di Masterson, Tom Mesereau, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che il suo cliente 'è innocente, e siamo fiduciosi che verrà prosciolto quando finalmente tutte le prove verranno alla luce e i testimoni avranno l'opportunità di testimoniare'.



L'avvocato prosegue nella sua dichiarazione:"Ovviamente il signor Masterson e sua moglie sono completamente scioccati considerando che queste insinuazioni di quasi vent'anni fa stanno improvvisamente portando a queste accuse, ma la famiglia è confortata nel sapere che alla fine la verità verrà fuori".

Danny Masterson è stato arrestato e poi rilasciato dietro pagamento di cauzione da 3,3 milioni di dollari. Secondo quanto riporta la denuncia, Masterson avrebbe violentato una ragazza di 23 anni tra gennaio e dicembre 2001, una ragazza di 28 anni e poi un'altra ragazza di 23 anni. Nel caso venisse condannato, Danny Masterson rischia una condanna da 45 anni all'ergastolo. Nel dicembre 2017 Danny Masterson venne licenziato dalla serie The Ranch dopo esser stato indagato dall'LAPD a fine 2016. Masterson ha sempre negato tutte le accuse.

A gennaio 2019 la serie The Ranch è stata ufficialmente cancellata.