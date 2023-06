Danny Masterson, l'attore dichiarato colpevole di stupro: rischia 30 anni di carcere

L'attore Danny Masterson è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale in un nuovo processo, come riporta Variety da fonti del tribunale, dopo l'arresto nel 2020 per l'aggressione a tre donne tra il 2001 e il 2003 nella sua abitazione di Hollywood Hills. Il primo processo nei suoi confronti si era concluso nel novembre 2022.

La giuria viveva un momento d'impasse dopo lunghe consultazioni e il procedimento si era interrotto a causa della positività al COVID-19 di due giurati. Nel nuovo processo conclusosi il 12 maggio, Masterson è stato riconosciuto colpevole di due capi d'accusa su tre per stupro. Tutte e tre le donne coinvolte nel processo erano seguaci di Scientology, così come Masterson. Ora l'attore rischia sino a 30 anni di carcere.

Nel corso del procedimento legale i pubblici ministeri hanno contestato ai membri di Scientology la protezione costante nei confronti dell'attore e delle sue azioni. Masterson era accusato di aver drogato e aggredito sessualmente le donne e si è sempre dichiarato innocente, affermando che i rapporti sarebbero sempre stati, a suo dire, consensuali.



Leah Remini ha commentato la condanna dopo le accuse di molestie a Danny Masterson come un 'sollievo':"Le donne che sono sopravvissute alla predazione di Danny Masterson sono eroine. Per anni, loro e le loro famiglie hanno dovuto affrontare feroci attacchi e molestie da parte di Scientology e del ben finanziato team legale di Danny. Tuttavia, hanno continuato a combattere, determinate a chiedere giustizia. Anche se spetta a loro decidere se sono soddisfatte di questo verdetto, sono sollevata dal fatto che Danny Masterson stia affrontando un po' di giustizia dopo oltre due decenni di brutali violenze sessuali senza conseguenze penali".



Dopo l'incriminazione nel 2020, Danny Masterson venne licenziato dalla serie The Ranch di Netflix.