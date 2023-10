Danny Lloyd compie 51 anni: 'Dopo Shining solo tentativi andati male'

Danny Lloyd fa parte di quelle star che hanno conosciuto la notorietà in tenera età solo per poi sparire dalla circolazione: il nome dell'attore che oggi compie 51 anni non è però legato a prodotti per bambini come tanti colleghi diventati famosi alla stessa età, ma a uno dei capolavori più inquietanti di Stanley Kubrick.

Ricorderete infatti sicuramente il piccolo Danny nei panni del Daniel Torrance di Shining, ruolo che ha di fatto consegnato l'attore alla storia del cinema: peccato che il mondo della settima arte se ne sia completamente dimenticato, rifiutandogli a più riprese l'opportunità di approfondire il suo percorso da attore.

"Dopo Shining volevo continuare la carriera di attore, ma i miei ripetuti tentativi sono andati male. Ho provato fino a quando avevo 14 anni, ma davanti a vari fallimenti ho finito col rinunciare. Così sono tornato ad essere un bambino come tanti altri. Terminati gli studi sono diventato un insegnante di biologia. Sono orgoglioso di aver partecipato a quel film. Non è stata un’esperienza negativa, anzi. Stanley Kubrick ha sempre avuto un occhio di riguardo per me e mi ha protetto. L'unico ricordo meno piacevole è legato al triciclo, che avevano promesso di spedirmi a casa. Lo aspettai a lungo, ma non arrivò mai" sono state le sue parole. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Shining.