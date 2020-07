Danny Glover, i migliori e i peggiori film con la star di Arma Letale e Extortion

In occasione della messa in onda su Cielo di Extortion, thriller del 2017 diretto da Phil Volken, ripercorriamo insieme la carriera di Danny Glover per scoprire quali sono i film in cui ha recitato che sono riusciti a conquistare maggiormente la critica, e quali invece non hanno convito su tutti i fronti.

Apparso l'anno scorso in Jumanji: The Next Level, l'attore fece il suo esordio sul grande schermo nel 1979 con Fuga da Alcatraz: nelle oltre 120 pellicole a cui ha preso parte, il suo ruolo più iconico è certamente quello di Roger Murtaugh in Arma Letale, il cui secondo capitolo non poteva mancare nella Top 10 dei film più apprezzati.

Il parametro delle classifiche, come sempre, è il punteggio di Rotten Tomatoes, che nei giorni scorsi ha raccolto tutti i film in cui è apparso Glover in ordine di gradimento della critica. Ecco i risultati:

I MIGLIORI

Sorry to Bother You - 93% The Last Black Man in San Francisco - 93% Witness: Il Testimone - 93% Z la formica- 92% Le stagioni del cuore - 89% To Sleep with Anger - 87% Beyond the Lights - 84% Arma Letale 2 - 84% L'uomo della pioggia - 82% Poor Boy's Game

I PEGGIORI

Andròn: The Black Labyrinth - 0% Chi pesca trova - 4% È tutta fortuna - 9% Age of the Dragons - 9% Tokarev - 12% Alpha and Omega - 16% Diablo - 19% Legendary - 19% Barnyard: Il cortile - 22% Donovan's Echo - 25%

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con il parere dei recensori? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie, vi ricordiamo Glover ha svelato alcuni dettagli su un eventuale Arma Letale 5.