Danny Elfman risponde alle accuse di violenza sessuale:'Tentativo di estorsione'

Danny Elfman, famoso compositore e collaboratore storico di Tim Burton, ha respinto al mittente le accuse di una donna che avrebbe subito abusi sessuali dal 1997 al 2002. Elfman ha negato fermamente di aver commesso gli abusi e ha dichiarato che sarebbe lui stesso la vittima di ritorsioni da parte dell'accusatrice.

Secondo Elfman, la causa sarebbe stata 'maliziosamente intentata' allo scopo di metterlo in imbarazzo e con l'obiettivo di estorcergli denaro.

Ad ottobre, una donna del Maryland di 47 anni si è fatta avanti con accuse nei confronti di Danny Elfman, dichiarando di essere stata adescata e aggredita quando era una studentessa della New York Film Academy.

Lunedì Elfman ha dichiarato pubblicamente:"Non ho commesso abusi sessuali, non ho fatto avance inappropriate e non ho mai toccato in modo inappropriato. Riconoscendo che le sue assurde accuse non avrebbero avuto alcun peso in un tribunale, la querelante e i suoi avvocati hanno scelto di intraprendere una campagna di disinformazione, presentando la propria disonesta denuncia ai media giorni prima che fosse depositata alla Corte o diventasse pubblicamente disponibile presso il registro della Corte".

Al momento della presunta violenza Danny Elfman aveva 47 anni e la donna ha deciso di denunciare lui e la sua compagnia, Musica de la Muerta, alla Corte Superiore di Los Angeles per violenza sessuale, violenza di genere, inflizione intenzionale di disagio emotivo, molestie sessuali e negligenza. La causa rispecchia le accuse precedenti avanzate da Nomi Abadi, venute alla luce lo scorso luglio perché Elfman non avrebbe pagato parte di un patteggiamento concordato nel 2018 per risolvere un caso simile.