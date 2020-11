Danny Elfman, ecco il nuovo terrificante video del compositore per Halloween

Halloween è ormai passato ma è sempre tempo per le musiche di Danny Elfman, collaboratore di Tim Burton. Proprio in occasione del 31 ottobre, Elfman ha pubblicato il videoclip di Happy, il suo primo singolo. L'ex frontman degli Oingo Boingo ha lavorato ad un video terrificante, tra scheletri, teste di bambole e altri dettagli raccapriccianti.

La canzone stessa include anche alcuni testi piuttosto macabri, che diventano più inquietanti man mano che la canzone procede. Il video è diretto da Aron Johnson mentre le suggestive animazioni del volto di Elfman sono di Sarah Sitkin.



Danny Elfman ha dichiarato che il suo obiettivo iniziale era quello di far debuttare la canzone durante il festival musicale di Coachella, prima che l'evento fosse cancellato a causa della pandemia di COVID-19.

"All'inizio avevo scritto Happy per esibirmi al Coachella 2020; è stata scritta per essere un'assurda canzone anti-pop, progettata per iniziare come una melodia pop molto semplice, che degrada in qualcosa di più sovversivo. La natura cinica dei testi fa eco a come mi sento di vivere in un mondo semi-distopico capovolto".

Tuttavia il debutto nel giorno di Halloween non è poi così fuori contesto per Danny Elfman:"Halloween è sempre stata la mia grande notte. Da bambino non c'era concorrenza. Per coincidenza, nella mia precedente band Oingo Boingo, i nostri show di Halloween sono diventati eventi speciali e i nostri più grandi show dell'anno. E doppia coincidenza, The Nightmare Before Christmas è diventato anche uno speciale evento di Halloween per il concerto dal vivo, che ha avuto più successo di quanto avessi mai immaginato. Questo ha significato davvero molto per me poiché il personaggio di Jack Skeletron, con cui mi sono relazionato molto da vicino, è stato per anni una parte molto speciale della mia vita".



