Danny Elfman non sa molto su Beetlejuice 2, ma Michael Keaton lo sta aspettando

Nel corso di una recente intervista, a Danny Elfman è stata chiesta qualche delucidazione circa lo status del sequel di Beetlejuice, di cui non si sente parlare da parecchio tempo, dando per scontato che il progetto sia completamente cancellato.

Elfman ha ammesso di non sapere quasi nulla riguardo lo stato attuale del progetto, ma ha rivelato che l'entusiasmo di Keaton è ancora alto. "Sai, stranamente [Burton] non me l'ha menzionato. L'ultima volta che ne ho sentito parlare è stato un anno fa quando ho visto Michael Keaton e me ne ha parlato dicendomi, 'quindi faremo Beetlejuice 2?' e io gli ho risposto: 'Beh, ne sai più di quanto ne sappia io'. Da allora non ne ho più sentito parlare.

"Progetti come questo vengono sviluppati per parecchi anni, credo che questo sia in sviluppo da qualche anno ormai, ma onestamente non so a che punto sono arrivati. Sono sempre l'ultimo a sapere le cose, credetemi. Spesso quando sento che Tim Burton sta facendo un nuovo film, lui poi mi chiama e mi dice su cosa sta lavorando e se voglio farne parte, ma mi capita di averlo già letto su Variety due settimane prima. Quindi non sono il primo a venire a sapere delle cose, e mi va bene così".

Lo stesso Burton, in occasione della promozione di Dumbo, era apparso scettico sull'effettivo andare in porto di un Beetlejuice: "Non c'è niente che non vada con la produzione del film, semplicemente non è successo niente" aveva dichiarato il regista, che quando gli è stato chiesto se qualcosa sarebbe mai effettivamente successa, aveva spiegato: "Non lo so, ma ne dubito."

Uno degli ultimi aggiornamenti "ufficiali" sul progetto è arrivato nel 2017, con Deadline che all'epoca riferì che al progetto era stato collegato un nuovo sceneggiatore. Ad oggi non è chiaro né chi fosse quello scrittore né se abbia mai effettivamente completato lo script, o se ci stia ancora lavorando. "In conclusione, Tim Burton e Michael Keaton non penseranno a un sequel di Beetlejuice a meno che non catturi in qualche modo l'energia del primo film, e non è facile", ha osservato uno degli sceneggiatori originali Larry Wilson.

Elfman, nel corso della stessa intervista, ha espresso anche la sua opinione sulla possibilità di vedere distribuita la Snyder Cut di Justice League.