Danny Elfman: "È assurdo non abbiano mai riutilizzato il mio tema di Batman"

Chiamato daa sostituire in corsaha composto la colonna sonora direinserendo il suo iconico tema di Batman.

In un’intervista concessa all’Hollywood Reporter, Elfman ha lanciato indirettamente una frecciatina a Christopher Nolan e ad Hans Zimmer (così come a tutti gli altri), colpevoli di non aver riutilizzato la sua iconica Batman Theme quando hanno reboottato il franchise del Cavaliere Oscuro.

“Ho inserito alcune parti del classico tema di Superman di John Williams e della mia Batman Theme… il DNA è lì, ma questi temi non sono necessariamente ovvi nell’arco del film. Eccetto per un momento ben specifico nella battaglia finale. Joss ha detto: ‘Facciamolo, i fan adorano questo genere di cose’. Tutto il concetto secondo cui ogni volta che si riparte da zero con un franchise bisogna azzerarne anche la colonna sonora è assurdo. È solo l’ego del regista o del compositore.

“Devono imparare l’incredibile lezione che hanno dato per anni saghe come Star Wars e James Bond, ovvero mantenere vive queste connessioni musicali in modo da soddisfare la gente che va a vedere quei film. Ci sono tipo quattro temi di Spider-Man oggi, e – come risultato – nessuno di loro è memorabile. Ho detto a quelli della DC che avevano una grande eredità musicale e che ne sarebbero dovuti andare fieri e tenerla in vita. Sono stati d’accordo con me, il che ti rinvigorisce”.

Su queste pagine potete ascoltare l'intera soundtrack composta da Elfman per il film.