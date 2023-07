Danny Elfman citato ancora in giudizio dopo le accuse di molestie sessuali: ecco perché

Danny Elfman è stato citato in giudizio per non aver pagato l'intero accordo legale, concordato in 830.000 dollari, ad una donna di nome Nomi Abadi, che qualche anno fa lo accusò di molestie sessuali. La vicenda del presunto mancato pagamento in toto dell'accordo ha fatto emergere pubblicamente la questione legata alle molestie.

Danny Elfman all'epoca aveva accettato l'accordo, che comprendeva il divieto di divulgazione per tutte le parti in causa. Abadi aveva accusato il compositore e musicista di essersi masturbato più volte davanti a lei nel corso del loro rapporto amichevole e professionale.



Secondo quanto riporta Rolling Stone, l'accordo si riferiva a più casi; in uno di quelli citati, Elfman avrebbe invitato Abadi nel suo studio e si sarebbe masturbato davanti a lei, definendolo 'parte del processo creativo'. Gli amici di Abadi hanno confermato che la donna era molto felice di poter iniziare un'amicizia con Elfman ma che, presumibilmente durante il primo anno, sarebbero iniziati i casi di molestie. Abadi non ha mai fatto riferimento diretto ad Elfman ma secondo i media internazionali, il compositore non avrebbe pagato due tranche da 85.000 dollari che sarebbero stati stanziati per istituire un ente di beneficenza a favore delle compositrici. Non perdetevi su Everyeye il nostro approfondimento su Danny Elfman, il compositore più eclettico del cinema.



Danny Elfman ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, negando le accuse e dichiarando di aver deciso di sottoscrivere l'accordo soltanto per proteggere la propria famiglia:"Come rispondo ad accuse così gravi dato che l'innocenza non è una valida difesa? È straziante considerare che una carriera di 50 anni può essere distrutta in un giro di notizie a causa di accuse feroci e completamente false sulle molestie sessuali. Le accuse della signora Abadi semplicemente non sono vere. Ho permesso a qualcuno di avvicinarsi a me senza sapere che ero la sua cotta sin dall'infanzia, e che la sua intenzione era rompere il mio matrimonio e sostituire mia moglie. Quando questa persona ha capito che volevo allontanarmi da lei ha chiarito che avrei pagato per averla rifiutata. Ho permesso ad un'amicizia sconsiderata di avere conseguenze di vasta portata, e quell'errore di giudizio è interamente colpa mia. Non ho fatto nulla di indecente o sbagliato, e i miei avvocati sono pronti a dimostrare con prove voluminose che queste accuse sono false. Questa è l'ultima cosa che dirò sull'argomento".



