Danny Elfman, accuse di molestie sessuali: spunta una seconda donna

Il compositore e storico collaboratore di Tim Burton, Danny Elfman, è stato nuovamente accusato di molestie sessuali da un'altra donna dopo il caso precedente di qualche mese fa. A luglio erano emerse le accuse di Nomi Abadi, alla quale ha riconosciuto 830.000 dollari di risarcimento nonostante abbia negato ogni tipo di addebito.

Secondo la nuova accusa Danny Elfman si sarebbe mostrato spesso nudo in sua presenza e si sarebbe masturbato accanto a lei mentre dormiva. Nei documenti depositati alla Corte Superiore di Los Angeles si riporta che l'accusatrice all'epoca dei fatti aveva 21 anni quando incontrò Elfman, all'epoca 47 anni, a New York.



L'accusatrice viene denominata Jane Doe ma il nome di Danny Elfman - che ha confermato il ritorno in Beetlejuice 2 - compare insieme a quello della sua compagnia, Musica de la Muerta. L'accusa contenta ad Elfman reati di violenza sessuale, violenza di genere e molestie sessuali nei confronti della donna in un periodo compreso tra il 1997 e il 2002.



La denuncia riporta che la querelante avrebbe incontrato Elfman ad una festa nell'aprile 1997 dopo la quale sarebbe nata un'amicizia. La donna avrebbe accettato diversi inviti del compositore ad eventi di settore e avrebbe sviluppato un rapporto che sperava potesse aiutarla nella carriera musicale. Elfman la trattò come 'una consulente, una protegé', come si legge nella denuncia, chiedendole opinioni su film e musica. Tuttavia, qualcosa sarebbe cambiato una notte in una stanza d'albergo quando Elfman si sarebbe denudato più volte davanti alla donna affermando che si trattava dell'unico modo in cui poteva lavorare, essere creativo e avere successo. La querelante avrebbe dormito dozzine di volte nello stesso letto di Elfman con lui completamente nudo e lei sempre vestita. Elfman si sarebbe masturbato accanto a lei e la donna avrebbe deciso di chiudere il rapporto.



Al momento l'entourage di Danny Elfman non ha rilasciato dichiarazioni su questa nuova accusa. Una settimana fa è stata inaugurata a Torino la mostra di Tim Burton, con il quale Elfman ha lavorato a tantissimi film.