Danny DeVito tornerà a recitare con Schwarzenegger? 'Ma I gemelli non c'entra'

Intervistato da GQ, Danny DeVito ha parlato anche del suo collega Arnold Schwarzenegger, con il quale recitò nella fortunata commedia I gemelli, girata negli anni '80 con la regia di Ivan Reitman. DeVito ha aperto alla possibilità di tornare a lavorare con Schwarzenegger, commentando anche il suo passato da politico.

"Arnold ed io vogliamo lavorare insieme. Ci siamo persi I gemelli 2 perché è diventato governatore, avrebbe dovuto fare il sequel invece di diventare governatore" ha scherzato DeVito "Ora abbiamo una piccola cosa in corso, un progetto di cui abbiamo parlato" ha concluso l'attore.



Tuttavia, non si tratta del sequel de I gemelli:"No, sono solo due amici, due tipi, perché ci divertiamo insieme. Ci completiamo a vicenda in molti modi. Sono molto più forte di lui" ha proseguito ironicamente l'attore e regista. Anche Arnold Schwarzenegger parlò di Triplets, il sequel mai realizzato di I gemelli.



Nel corso dell'intervista, DeVito - che vorrebbe si concretizzasse il ritorno del Pinguino in un nuovo film - ha dichiarato che insieme a Billy Crystal stava lavorando ad un sequel della commedia Getta la mamma dal treno, uscita al cinema nel 1987, che si sarebbe intitolato Getta il papà dal treno. Nonostante il progetto non stia proseguendo, DeVito ha dichiarato di essere speranzoso di tornare a lavorare anche con Crystal in futuro.



I gemelli racconta la storia di Julius, un bel fusto un po' ingenuo che dopo anni trascorsi nel cuore di un'isola tropicale decide di cercare per la prima volta Vincent (Danny DeVito), il fratello gemello che non ha mai visto in vita sua. Nel cast del film anche Kelly Preston.