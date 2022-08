Danny DeVito non ha dubbi: 'Il mio Pinguino migliore di quello di Farrell'

In una recente intervista per Vanity Fair l'attore statunitense Danny DeVito si è sottoposto ad una serie di domande alla macchina della verità. Che sia per gioco o per finta non importa, le risposte non si cancellano e con sincerità ha detto la sua sul The Batman di Reeves.

Amore per Michael Keaton e ammirazione per Tim Burton, può essere riassunta così la recente intervista di Danny DeVito per Vanity Fair. Con loro, infatti, ha condiviso il set nel 1992 per Batman Returns nel quale ha interpretato l'iconico Pinguino e così si è espresso su i due colleghi ed amici: "È il mio preferito, questo è il mio preferito. Questo è Michael Keaton. Lui era Batman quando io ero il Pinguino". Aggiungendo: "La mia sensazione, confrontando i due film, è che io sia un fan di Tim Burton... Mi piace lo stravagante, il melodramma, il disaffezionato Pee-wee Herman che mi butta giù da un ponte. Questo mi fa sorridere"

Durante la chiacchierata l'attore si è infatti espresso sulla pellicola di Matt Reeves e sul Pinguino di Farell, anche se non per la prima volta. In questa occasione ha aggiustato il tiro affermando: "Il mio Pinguino era migliore. Amo Colin, è un ragazzo fantastico, ma questa è la mia opinione. Certamente è un ambiente diverso. Penso che sia stato un Batman più tagliente, serio, da gangster. Certo, ci sono tre italiani che fanno i cattivi, i Falcone. Ma credo che, in termini di interpretazioni, Colin - che è un mio caro amico - abbia fatto un lavoro fantastico. Tanto di cappello a chiunque stia seduto sulla sedia del trucco così a lungo. Io l'ho fatto con il Pinguino e mi è piaciuto molto".

Nonostante tutto, HBO pare voler puntare su Farrell e sul suo Pinguino. Uno spinoff è in programma ed è già stata annunciata la data di inizio riprese.