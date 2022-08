Danny DeVito sul live-action di Hercules: 'Sono io l'unico Filottete'

Ci stiamo ormai abituando a vedere trasformati i nostri cartoni animati preferiti in live-action sensazionali e pare che questa volta sia giunto il momento di Hercules e del suo fidato addestratore Filottete.

Dopo l'annuncio alla regia di Guy Ritchie per il nuovo progetto targato Disney, aumentano le indiscrezioni sul possibile cast del live-action di Hercules, con un Danny DeVito in pole position per il ruolo di Filottete.

Doppiatore di Phil, il satiro maestro di Ercole nel cartone del 1997, l'attore statunitense viene da tempo invocato a gran voce anche per questa lavorazione. Scherzando è stato lo stesso DeVito a fornire qualche dettaglio sulla vicenda e i un video per Wired ha affermato: "Danny DeVito sarà nel live-action di Hercules? Io sono l'Hercules in carne e ossa, di cosa stai parlando? Filottete? Se non mi mettono in quel film, non sanno proprio cosa inventarsi".

Il remake prodotto dai fratelli Russo è ancora nella sua fase embrionale e poco ancora è stato rivelato. Quel che è certo è che una possibile esclusione di DeVito dalla pellicola, causerebbe un po' di malcontento tra i fan di tutto il mondo. Inoltre qualcuno sul web ha fatto notare: "Se James Earl Jones può riprendere Mufasa per il film Disney "live-action" Il Re Leone, perché DeVito non può fare lo stesso per Hercules?".

Nel frattempo, in attesa di nuovi succulenti dettagli, in rete già circola una lista di nomi sul possibile e perfetto Hercules redatta dai fan .