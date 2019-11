Danny DeVito su Colin Farrell in The Batman: 'una scelta azzeccata per il Pinguino'

Danny DeVito è entrato nella cultura pop anche grazie al suo Pinguino in "Batman Returns", film diretto da Tim Burton nel 1992, e nonostante il personaggio sia apparso nella serie Gotham grazie ad un magistrale Robin Lord Taylor, a raccogliere ufficialmente l'eredità del principe delle fogne sarà Colin Farrell, scelta più che approvata da DeVito.

I due avevano già lavorato insieme e il rapporto di amicizia si sarebbe rafforzato proprio sul set di Dumbo, l'ultimo progetto comune distribuito a marzo di quest'anno, e adesso che Farrell prenderà cilindro e bastone nel The Batman di Matt Reeves, l'attore ed amico gli fa i migliori auguri:

"Colin è un attore eccezionale" afferma DeVito durante un'intervista promozionale di Jumanji: The Next Level, "ed è anche un mio grande amico. Lo conosco da tantissimi anni e penso che farà un lavroro eccellete come Pinguino. Sarà molto interessante vederlo nei panni di Oswald Cobblepot."

I primi rumor sul casting volevano Jonah Hill al primo posto delle preferenze Warner. Bros, ma Hill era più interessato ad interpretare Edward Nigma (che si è visto portar via il ruolo dell'Enigmista affidato Paul Dano) e alla fine la scelta è caduta su Farrell.

A sorprendere i fan sono state anche la scelta di Robert Pattinson per Bruce Wayne e quella di Andy Serkis per Alfred Pennyworth, mentre il ruolo di Harvey Dent non è ancora stato assegnato, ma molti vorrebbero vedere Matthew McConaughey interpretare Due Facce.

Intanto, The Batman prende forma e secondo alcuni rumor il costume dell'uomo pipistrello potrebbe essere ispirato a quello di Adam West.

La strada è ancora lunga e The Batman uscirà solo il 25 giugno 2021 e dopo lo spiazzante successo di The Joker e il le aspettative per il Cavaliere Oscuro post-Nolan sono decisamente alte.