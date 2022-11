Danny Boyle lapidario sui registi britannici: 'Non siamo così bravi'

Nel corso di un evento tenutosi al BFI (British Film Institute) Southbank di Londra, il regista Danny Boyle ha espresso una totale mancanza di fiducia nei risultati dell'industria cinematografica britannica. Boyle si è persino lanciato in un'affermazione lapidaria nei confronti degli stessi filmmaker britannici, tra quali è compreso anche lui.

Come è stato riportato dal Daily Mail, Boyle ha dichiarato all'evento: "È una cosa terribile da dire nella casa del cinema britannico, ma non sono sicuro che siamo grandi filmmaker, ad essere assolutamente onesti". E ha aggiunto: "Come nazione, le nostre due forme d'arte sono il teatro, in senso borghese, e la musica pop, perché siamo straordinari in quei campi".

Il regista ha parlato dopo la proiezione di 28 giorni dopo, il thriller zombie del 2002 sceneggiato da Alex Garland, che fa parte della stagione di film horror del BFI In Dreams Are Monsters. La pellicola ha celebrato da poco i vent'anni dall'uscita. Boyle vanta una serie di premi nella sua carriera cinematografica, tra cui l'Oscar per la miglior regia nel 2009 per The Millionaire e il Bafta per il miglior film britannico nel 1995 per Piccoli omicidi tra amici.

Il progetto più recente di Boyle è stata la serie punk rock in sei parti Pistol (basata sulla storia dei Sex Pistols), presentata in anteprima su Disney+ lo scorso maggio, e prima ancora il lungometraggio Yesterday, uscito nel 2019. Ha rinunciato a dirigere l'ultimo film di James Bond di Daniel Craig, No Time to Die, per divergenze creative, nella fattispecie dopo una controversia sulla sceneggiatura.

Boyle ha svelato alla rivista Esquire UK numerosi dettagli del suo 007 mai fatto, che avrebbe visto l'agente al servizio segreto di sua Maestà volare in Russia.

"Ricordo di aver pensato: 'Dovrei davvero farmi coinvolgere in questi franchise?' Perché sembra che non vogliano davvero qualcosa di diverso. Si, vogliono che tu dia un po' di rinfrescata alle cose, ma sotto sotto non ti incoraggiano se il tuo scopo è proporre una vera sfida. Noi volevamo fare qualcosa di diverso con James Bond. Curiosamente – e sarebbe stato di grande attualità ora – il film sarebbe stato tutto ambientato in Russia, praticamente la patria di Bond, lui che è nato negli anni della Guerra Fredda. La storia era ambientata nella Russia di oggi e sarebbe tornata alle origini del personaggio, ma loro hanno semplicemente perso fiducia nel progetto. Credo sia stato davvero un peccato".