Danny Boyle era molto convinto del suo progetto per James Bond 25

Sappiamo bene che Danny Boyle era il regista incaricato di dirigere il venticinquesimo film di James Bond, nonché ultimo capitolo del franchise con Daniel Craig nei panni dell'agente 007. Viste alcune divergenze creative con la produzione, Boyle ha abbandonato il progetto ed è stato sostituito con Cary Fukunaga.

In una recente intervista con Empire, il regista autore di film celebrati come Trainspotting e 28 giorni dopo è tornato a parlare del suo progetto, ormai abbandonato del tutto: "Quello che stavamo facendo io e John [Huges] penso fosse molto buono. Non era finito, ma poteva venire molto bene."

"Stavamo lavorando molto, molto bene, ma non hanno voluto seguire la nostra strada." ha continuato Boyle, che poi ha voluto parlare anche del passaggio di testimone con l'autore di True Detective e Maniac: "Ho ricevuto un bel messaggio da [Fukunaga] e gli ho rivolto i miei migliori auguri...semplicemente è stato un vero peccato."

Nonostante il cambio di regia i lavori sul nuovo film di James Bond sembrano proseguire con tranquillità. Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi e si terranno in Giamaica, in Norvegia e anche nella nostra Matera. Per quanto riguarda il cast, tra gli altri, è stato annunciato che il villain sarà interpretato da Rami Malek, giovane attore fresco vincitore del suo primo Premio Oscar.