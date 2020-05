Danny Boyle dirigerà Methuselah: tutti i dettagli sul film biblico con Michael B. Jordan

A quanto pare le trattative tra Jon Watts (Spider-Man: Far From Home) e Warner Bros. per la regia di Methuselah, film biblico che vedrà come protagonista Michael B. Jordan, non sono andate in porto: secondo quanto riportato da Variety, infatti, la pellicola è stata ora affidata a Danny Boyle.

Il regista di Trainspotting tornerà a collaborare con Simon Beaufoy, sceneggiatore di The Millionaire e 127 ore, che riscriverà lo script di Methuselah a partire da un nuovo concept. Il soggetto principale, come suggerito dal titolo, rimane la storia di Matusalemme, ma stando al report il team creativo sta adottando un nuovo approccio per la trama.

Annunciato nel 2016 con Tom Cruise come protagonista, poi sostituito da Michael B. Jordan anche grazie agli ottimi risultati ottenuti dalla saga di Creed, il progetto è considerato un "alta priorità" per la Warner Bros, che in caso di successo potrebbe dare vita ad un nuovo franchise.

Jordan, che nel 2020 apparirà sul grande schermo come protagonista dell'atteso Without Remorse di Stefano Sollima, produrrà il film insieme a Boyle, Alana Mayo, David Heyman e Jeffrey Clifford.

Boyle torna dunque a dedicarsi ad un potenziale franchise dopo aver abbandonato per divergenze creative la regia del nuovo capitolo di 007, affidato in seguito a Cary J. Fukunaga. Di recente Boyle ha diretto Yesterday, musical drama che la scorsa estate ha incassato 153 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 26 milioni. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Yesterday.