Danny Elfman conferma i problemi dietro le quinte in Justice League

Lunedì Justice League ha finalmente superato quota 100 milioni al botteghino USA, ma il risultato è tutt'altro che soddisfacente per la Warner che potrebbe finire per perdere tra i 50 e i 100 milioni dal cinecomic della DC Comics.

Che ci siano stati dei problemi dietro le quinte, ormai sembra chiaro. Possiamo fare mille ipotesi e congetture a riguardo, ma preferiamo attendere delle informazioni ufficiali - se mai ci saranno.

Quel che sembra confermato è che dopo l'uscita di scena di Zack Snyder per lutto familiare, è subentrato Joss Whedon chiamato a fare alcune riprese aggiuntive e occuparsi della post-produzione. Reshoots, però, che sono durati tantissimo e che, a conti fatti, sembrano indicare più una riscrittura totale del film da parte di Whedon (il suo credit come sceneggiatore ne è la prova, la WGA non accredita uno sceneggiatore se il suo apporto non è sosta zioso) ordinata dalla Warner a sei mesi dall'uscita.

Qualcosa del genere viene confermato da Danny Elfman, chiamato in corsa a 'sostituire' Junkie XL. "Joss Whedon mi ha chiamato praticamente all'ultimo minuto." spiega "la chiamata è stata tipo 'devi decidere ora e iniziare a lavorare inmediatamrnte domani'.".

"Avevo degli storyboard anziché le scene girate" continua "intendo montaggi di intere sequenze è più cinque minuti di scene ancora storyboardate. Onestamente, era come se stessi lavorando ad un film d'animazione".

Elfman continua lasciando intendere che le voci su un montaggio alternativo di Snyder sono vere: "non ho realizzato le musiche per nessuna delle scene inutilizzate, il film che è uscito nelle sale è quello che ho musicato. Quando mi è arrivato era ancora nella forma grezza".