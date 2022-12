Danni Collaterali, Sofia Vergara fu esclusa a causa dell'11 settembre

L'11 settembre 2001 ha profondamente influenzato il cinema americano, che nei mesi successivi all'attentato alle Torri Gemelle dovette inevitabilmente far conto con degli Stati Uniti in costante allerta e, inevitabilmente, particolarmente sensibili a determinate tematiche. Danni Collaterali, in tal senso, fu uno dei film più sfortunati.

Già qualche tempo fa vi parlammo del pessimo tempismo di Danni Collaterali, che avrebbe dovuto fare il suo esordio nell'ottobre 2001 e fu rinviato proprio per evitare che qualcuno vi leggesse riferimenti a quanto accaduto solo un mese prima: a fare le spese di tutto ciò fu, oltre al film nell'insieme, fu in particolare Sofia Vergara.

La star di Modern Family avrebbe infatti dovuto far parte del film nel ruolo della dirottatrice di un aereo: inutile dire che la rappresentazione di azioni terroristiche di questo tipo sul grande o piccolo schermo che sia non fossero ben viste nei mesi immediatamente successivi all'attentato capace di scuotere il mondo intero, ragion per cui il ruolo di Vergara venne inevitabilmente fatto fuori, privando la star colombiana della sua partecipazione al film con Arnold Schwarzenegger.

Si tratta, ovviamente, di uno dei tanti casi di interventi "postumi" dovuti alla sensibilità dell'America post-11 settembre: impossibile, d'altronde, biasimare la produzione per aver voluto evitare critiche che, ne siamo sicuri, sarebbero arrivate puntuali ed impietose.