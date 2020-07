Danko, quando la stazza di Schwarzenegger fece impallidire un action star ungherese

Questa sera su Iris va in onda Danko, buddy-movie poliziesco degli anni '80 firmato dal grande Walter Hill che vede come protagonisti Arnold Schwarzenegger e Jim Belushi.

Nel film, il capitano della polizia sovietica Ivan Danko viene mandato dal Cremlino a Chicago per procedere all'estradizione del pericoloso criminale georgiano Viktor Roastavili. L'operazione non va come previsto e, con l'aiuto del detective americano Art Ridzic (James Belushi), Danko dovrà trovare Viktor, fermare la sua banda criminale e riportarlo in Russia per il processo.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi i retroscena più interessanti sulla realizzazione di Danko:

Il "cattivo" a cui Ivan Danko spara sulla scalinata a Mosca è interpretato da una delle action star più famose dell'Ungheria. In una vecchia intervista, l'attore rivelò che prima di incontrare Schwarzenegger si considerava un attore "duro e muscolare", mentre dopo il film iniziò a vedersi come una "piccola patata".

si considerava un attore "duro e muscolare", mentre dopo il film iniziò a vedersi come una "piccola patata". Non avendo il permesso di girare sulla Piazza Rossa di Mosca, la produzione vestì Schwarzenegger con l'uniforma e svolse le riprese in modo che sembrasse un filmato amatoriale, con solo un paio di membri della troupe presenti.

Per rimediare alla troppa differenza di peso tra i due protagonisti, Hill chiese a Schwarzenegger di perdere 10 chili e a Jim Belushi di guadagnarne altrettanti.

tra i due protagonisti, Hill chiese a Schwarzenegger di perdere 10 chili e a Jim Belushi di guadagnarne altrettanti. In preparazione al film, Schwarzenegger passò tre mesi ad imparare il russo, mentre Jim Belushi lavoro per due settimane nel distretto di polizia di Chicago.

Nella lista dei clienti dell'Hotel in cui alloggia Ivan Danko compare anche il nome di Jim Morrison, frontman dei The Doors.

Nel 1989, i diritti di Danko venne utilizzati dalla software house Special FX per sviluppare il videogioco Red Heat (titolo originale del film), picchiaduro a scorrimento pubblicato tra gli altri per Commodore 64 e Amiga.

Qui potete trovare la nostra recensione di Danko. Per altre notizie su Schwarzenegger, vi rimandiamo all'easter egg di Terminator: Destino Oscuro che nessuno ha notato.