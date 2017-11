Danielle Harris dispiaciuta di non partecipare al reboot di Halloween

, attrice avvezza al cinema horror e tra i protagonisti di molti dei sequel della saga, ha ammesso di avere delle sensazioni contrastanti circa il reboot di Halloween . Harris è stata parte integrante della serie in due sequel a fine anni '80 e poi in quelli diretti da. L'attrice ha parlato del film in una chat su Facebook.

Danielle Harris non parteciperà al reboot voluto da John Carpenter ed ecco le sue dichiarazioni:"Sono scoraggiata. Ho fatto quattro film di Halloween e sono grata per quei film. Sarò sempre grata e debitrice al franchise di Halloween. Quello che mi dispiace è che Laurie Strode ha una figlia e che non sarà però Jamie."

Laurie Strode, interpretata da Jamie Lee Curtis, è l'eroina femminile dei primi film della serie. Quando la Curtis non volle tornare ad interpretare il ruolo venne introdotto il personaggio della figlia Jamie, interpretato da Danielle Harris.

Danielle Harris è una delle attrici più apprezzate nel genere horror, apparendo negli anni in diverse pellicole di questo tipo e procurandosi una fan base molto radicata.

Se tutto dovesse essere confermato Halloween, diretto da David Gordon Green, sarà un sequel diretto del film del 1978 di Carpenter e quindi non vedrà il personaggio della figlia Jamie. Ci sarà invece un nuovo personaggio, interpretato da Judy Greer, che sarà la figlia di Laurie, di nome Karen.

Chissà se a Danielle Harris verrà concesso un cameo, magari in un ruolo completamente diverso.