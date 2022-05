Daniela Melchoir è una perfetta Lara Croft nelle nuove foto di Fast & Furious 10

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale dell'ingresso di Daniela Melchoir nel cast di Fast & Furious 10, la star di The Suicide Squad di James Gunn ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram un primo sguardo al suo personaggio.

"Per i curiosi", ha scritto l'attrice nel post che trovate in calce all'articolo, taggando ovviamente l'account di Fast X. Nelle immagini, disponibile in calce all'articolo, Daniela Melchoir sfoggia un look alla Lara Croft, che già fa del suo misterioso personaggio una micidiale 'badass'. Al momento non sono state forniti dettagli sul ruolo che la star ricoprirà nel film, e l'identità del suo personaggio rimane sconosciuta.

La produzione di Fast and Furious X sembra essere ripresa a gonfie vele con Louis Leterrier dopo la falsa partenza sotto la guida dell'ex regista Justin Lin, che ha deciso di abbandonare il progetto dopo pochi giorni dall'inizio delle riprese principali. "Con il supporto della Universal, ho preso la difficile decisione di fare un passo indietro dal ruolo di regista di FAST X, pur rimanendo nel progetto come produttore", aveva scritto Justin Lin in una dichiarazione in cui annunciava il suo ritiro. "In 10 anni e cinque film, siamo stati in grado di dirigere i migliori attori, le migliori acrobazie e i migliori inseguimenti in macchina che si siano visti. A livello personale, come figlio di immigrati asiatici, sono orgoglioso di aver contribuito a costruire il franchise più diversificato della storia del cinema. Sarò per sempre grato allo straordinario cast, alla troupe e allo studio per il loro supporto e per avermi accolto nella famiglia FAST".

Il decimo capitolo della saga ha un'uscita fissata al 29 maggio 2023. Per altri contenuti dal set, ecco una nuova foto con Vin Diesel e Brie Larson sul set di Fast X.