Daniel Radcliffe è Al Yankovic e viceversa? Quasi: 'Warner contro parodia di Harry Potter'

Le incredibili, memorabili e divertentissime parodie realizzate da Al Yankovic nel corso degli anni sono solo uno dei motivi per cui la sua storia merita di essere raccontata in Weird: The Al Yankovic Story con Daniel Radcliff. Ma stava per succedere i contrario: ecco la storia della parodia di Harry Potter stroncata sul nascere.

Con Daniel Radcliffe pronto a mostrarsi nei panni di Al Yankovic nel bipopic a lui dedicato, è stato tutto un susseguirsi di interviste da parte di entrambi. Il primo ha ricordato le fasi della sua carriera, svelando anche cosa l’abbia influenzato di più dopo Harry Potter. Ma ha anche rivelato che Yankovic è un grande fan del ragazzo, avendo visto tutti i lavori di Radcliffe. Forse, in alcuni casi, non era semplice curiosità da spettatore. Ma da intrattenitore...

Lo ha rivelato proprio il comico in una recente intervista con The Hollywood Reporter, ricordando uno dei pochissimi franchise di cui non è stato in grado di rendere una parodia, nonostante la sua carriera sia costellata di rifacimenti di storiche canzoni e film altrettanto immortali: si tratta del franchise di Harry Potter, per il quale – per una volta – chiese il permesso a Warner Bros. senza ottenere mai risposta.

Yankovic ha infatti raccontato: "È stato circa un decennio o due fa. Ho cercato di avvicinarmi più volte alla Warner anche solo per ottenere una benedizione generale, della serie: 'Ehi, mi piacerebbe fare una parodia di Harry Potter’. Non ricordo esattamente come andò a finire, ma mi pare che abbiano detto di no o semplicemente non abbiano mai risposto. Di solito, se sto facendo la parodia di un franchise, è sempre meglio farlo e chiedere perdono piuttosto che chiedere il permesso e non farlo. Perché sai, alle volte, quando hai a che fare con franchise così grandi, ci sono molte persone pronte a dirti di no. E di solito lo fanno”.

Voi avreste voluto vedere una parodia di Harry Potter realizzata da Yankovic? Domanda retorica?