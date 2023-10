Daniel Radcliffe sarà il nuovo Wolverine? La star di Harry Potter commenta i rumor

Una delle voci più insistenti che circolano da tempo intorno all'universo Marvel è quella che vorrebbe Daniel Radcliffe, storico interprete di Harry Potter nella saga cinematografica basata sui libri di J.K. Rowling, come erede di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine. Radcliffe è tornato a parlarne di recente.

L'attore ha sempre scherzato sull'argomento ma le foto che lo mostrano particolarmente in forma in relazione alla quarta stagione di Miracle Workers ha contribuito a far tornare d'attualità i rumor sulla vicenda.



In un'intervista con la macchina della verità rilasciata a Vanity Fair, a Radcliffe se fosse lui a diffondere le voci e il motivo per il quale fosse così in forma:"No. Sì, mi sono appassionato perché sono ossessivo e lo voglio, hai visto i miei genitori, sono così pazzi di fitness. Quello è stato tramandato. Ma no, Wolverine no. Lusingato ma no".



Nel frattempo Hugh Jackman sarà di nuovo Wolverine in Deadpool 3, al fianco dell'amico Ryan Reynolds, che in questi giorni ha dichiarato di sentire la mancanza di Robin Williams.



Ancora non si conoscono i piani futuri sul personaggio che rappresenta maggiormente la lunga e proficua carriera di Hugh Jackman al cinema ma difficilmente Daniel Radcliffe diventerà un'opzione plausibile per il ruolo Marvel.

Daniel Radcliffe è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo del maghetto protagonista nella saga cinematografica di Harry Potter, dal 2001 al 2011.