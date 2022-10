Daniel Radcliffe sarà il Wolverine del MCU? L'ex-Harry Potter parla dei rumor

Sono anni che si parla del possibile nuovo Wolverine del Marvel Cinematic Universe e, anche se di recente Hugh Jackman ha annunciato il ritorno nel ruolo, le voci sui suoi successori non hanno accennato a diminuire. Tra i candidati proposti dai fan c'è anche Daniel Radcliffe, che adesso ha risposto a queste indiscrezioni definendole solo voci.

Da anni ormai spuntano sul web delle fan art che immaginano Radcliffe come nuovo Wolverine del MCU, ma in occasione di un'intervista concessa a GQ l'ex-star di Harry Potter ci ha tenuto a smentire categoricamente tutte le voci che circondano un suo possibile casting nel ruolo: "È solo un pettegolezzo da press tour; dico qualcosa, poi ogni tanto mi stufo di rispondere in quel modo e allora dico qualcosa di diverso, e questo fa scattare di nuovo la molla. Non dovrei mai aprire bocca", ha dichiarato.

Essere facilmente identificabili con un ruolo è qualcosa che Radcliffe sa che può essere complicato da scrollarsi di dosso ed è per questo che dice di non voler "mai rimanere bloccato in qualcosa che non sono sicuro di poter amare allo stesso modo per tutto il tempo".

In precedenza, durante un'ospitata a The View, la co-conduttrice Ana Navarro aveva chiesto a Radcliffe delle voci che lo volevano prossimo a interpretare Wolverine, cosa che lui aveva negato anche quella volta.

"È una cosa che salta fuori ogni tanto, credo perché nei fumetti Wolverine è basso, quindi ogni tanto si dice: 'Chi è un attore basso?'. Non c'è mai stata una verità vera e propria", ha detto nel talk show della ABC. "Ogni tanto mi annoio a rispondere alle domande in modo sensato, così faccio una battuta come quella dell'altro giorno e questo ha riacceso le voci in merito, ma non c'è niente di vero".

Nel corso della stessa intervista, Daniel Radcliffe ha svelato il suo film preferito tra quelli girati nella sua carriera. Un indizio? Non riguarda il franchise di Harry Potter.