Daniel Radcliffe è Weird Al Yankovic nel video che precede il trailer del biopic!

Dopo aver detto addio a Harry Potter, Daniel Radcliffe ha abituato il suo pubblico a scelte di carriera piuttosto particolari. E l'ultima in ordine temporale non è da meno. La star britannica interpreterà Weird Al Yankovic nel biopic di Eric Appel. In attesa del trailer lo stesso Yankovic ha pubblicato un breve video del film.

Si tratta di un nuovo filmato in cui Radcliffe compare nei panni di Yankovic, un video di otto secondi in cui l'attore indossa una parrucca che lo rende piuttosto somigliante al personaggio protagonista.

Yankovic ha co-scritto la sceneggiatura insieme al regista Eric Appel. A maggio era stato pubblicato il primo trailer di Weird Al Yankovic.



Tempo fa Yankovic, anche attore e fisarmonicista, commentò con queste parole il progetto e la scelta di Daniel Radcliffe per interpretare il suo personaggio:"Quando il mio ultimo film UHF è uscito nel 1989 ho fatto un voto solenne ai miei fan, che avrei distribuito un film importante ogni 33 anni, come un orologio. Sono molto felice di dire che siamo nei tempi previsti. E sono assolutamente entusiasta che Daniel Radcliffe mi interpreterà nel film. Non ho alcun dubbio che questo sia il ruolo per cui le generazioni lo ricorderanno".



E cosa ne pensa il protagonista, Daniel Radcliffe? Dopo aver interpretato il villain al fianco di Sandra Bullock e Channing Tatum in The Lost City, Radcliffe è tornato ad abbracciare un personaggio letteralmente bizzarro e insolito:"Onestamente è stato uno dei lavori più divertenti che abbia mai fatto. Se non ti puoi divertire girando il film su Al Yankovic, che cosa stai combinando? Sono davvero entusiasta che la gente lo veda. È il migliore. So che tutti dicono questo di lui ma è così bello vedere incontrare qualcuno che ammiri e che conosci come un eroe per così tante persone. [...] Ora posso morire dicendo di aver preso lezioni di fisarmonica con Weird Al".



A luglio Weird Al ha fatto gli auguri a Daniel Radcliffe per il suo compleanno, ricordando che l'attore nacque due giorni dopo l'uscita del suo ultimo film.