Daniel Radcliffe diventa 'Weird Al' Yankovic: al via le riprese del biopic sul comico

Solo un mese fa vi avevamo annunciato che Daniel Radcliffe avrebbe interpretato "Weird Al" Yankovic e ora, abbiamo modo di vedere l'ex star di Harry Potter finalmente all'opera nei panni del comico e musicista che con le sue parodie ha venduto più di 12 milioni di album.

Come potete vedere voi stessi dalle immagini riportate in calce alla notizia, l'interprete del famoso maghetto appare con una cotonatissima parrucca riccia, baffi e una bizzarra camicia a mezze maniche, alcuni degli elementi distintivi di Weird Al. La testata enews ironizza sulla trasformazione di Daniel Radcliffe, sottolineando come di fatto, la pozione polisucco sarebbe stata più forte di quanto previsto dall'attore.

Secondo quanto riferito, il biopic su Al Yankovic affronterà l'intera vita del comico, partendo dalla sua infanzia e giungendo sino al successo ottenuto con alcune celebri hit come Eat it e Like a Surgeon. Non mancheranno poi naturalmente approfondimenti sulla sua vita privata, i suoi molteplici flirt e soprattutto sulle sue abitudini da molti ritenute sui generis.

E mentre tenta in tutti i modi di scrollarsi di dosso quel ruolo che lo ha reso popolarissimo presso il grande pubblico, Daniel Redcliffe deve ammettere di dover tanto a Harry Potter. Questo personaggio nato dalla penna di J.K. Rowling gli ha insegnato infatti come ci si comporta sul set e soprattutto cosa significa essere un attore.