Daniel Radcliffe è il vero autore di Harry Potter secondo i fan: ecco perché

I tweet di JK Rowling hanno sollevato tantissime accuse di transfobia, suscitando anche la reazione di Daniel Radcliffe, divenuto ora un vero e proprio eroe per chi ha a cuore i diritti LQGBT.

L'autrice era stata accusata quando, in risposta ad un articolo che voleva "un mondo più egualitario per le persone che hanno le mestruazioni", aveva sottolineato ironicamente come secondo lei ci sia solo un termine per definire chi ha le mestruazioni: donne. Ciò ha scatenato l'ira di chi ha letto nelle sue parole la volontà di discriminare le donne transgender non considerandole affatto donne.

Per questo i fan del franchise si sono schierati con Daniel Radcliffe quando l'attore ha difeso il diritto delle donne trans ad essere chiamate tali, e in molti hanno addirittura deciso di portare il tutto ad un nuovo livello, designandolo come il vero autore di Harry Potter. Radcliffe ha infatti chiesto di non rinnegare la saga sulla base delle dichiarazioni di Rowling: "Se vi ha insegnato che la forza si trova nella diversità, e che le idee dogmatiche di purezza portano all'oppressione dei gruppi più vulnerabili; se credete che quel particolare personaggio sia trans, non binario o gender fluid, gay o bisessuali; se avete trovato qualcosa in queste storie che risuona dentro di voi e vi ha aiutato in un momento della vostra vita, allora riguarda solo voi e il libro che avete letto".

Su Twitter si possono trovare molti commenti a sostegno dell'attore, come: "Wow, il fatto che Daniel Radcliffe si sia esposto non solo in favore del popolo trans, ma anche nei confronti degli individui non binari mi ha fatto sciogliere il cuore. Inoltre, è venuto fuori che è stato lui ad aver scritto Harry Potter? Non lo sapevo...", o "Quindi possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che Daniel Radcliffe sia il vero scrittore di Harry Potter? Ok? Benissimo".

Cosa ne pensate? Credete che Radcliffe abbia realmente capito l'essenza di Harry Potter, mentre l'autrice abbia tradito l'anima della serie con le sue dichiarazioni? Anche l'interprete di Cho Chang si è schierata contro la Rowling, e speriamo che la questione venga risolta nel rispetto di tutti, in attesa del nuovo RPG di Harry Potter.