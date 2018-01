Daniel Radcliffe è un trafficante di droga nel trailer di Beast of Burden

È stato caricato da poco in rete il primo trailer di Beast of Burden , l’action thriller connei panni del pilota Sean Haggerty. Suspance, raffiche di proiettili e delle vite appese ad un filo sono solo alcuni degli elementi presenti nell’ultimo lavoro diretto dal regista svedese

Se lo scorso anno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo è approdato Barry Seal - Una storia americana con Tom Cruise, il film basato sulla vera storia dell’aviatore statunitense che al contempo vestiva i panni del contrabbandiere di droga e di informatore per conto della DEA, quest’anno, invece, sarà la volta del pilota Sean Haggerty impersonificato dal giovane talento di Daniel Radcliffe.

In Beast of Burden il protagonista narcotrafficante dovrà fare squadra con la DEA per porre fine al cartello della droga e ottenere le cure mediche necessarie per la sopravvivenza della moglie inferma. Durante l’ultimo volo, tuttavia, nulla va per il verso giusto e Sean dovrà scegliere tra l’alleanza che lo lega al cartello, il patto stretto con il governo e il rapporto sempre più teso con la moglie.