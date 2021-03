Daniel Radcliffe, la star di Harry Potter diventa un villain per The Lost City of D

Secondo quanto riportato da Deadline, Daniel Radcliffe si è unito a Sandra Bullock e Channing Tatum nel cast di The Lost City of D, nuova commedia romantica d'azione in stile All'inseguimento della pietra verde di Robert Zemeckis. L'ex interprete del maghetto vestirà i panni dell'antagonista principale.

Stando alla descrizione diffusa dal sito, la pellicola seguirà "una romanziera solitaria (Sandra Bullock) certa che niente poteva essere peggio che rimanere bloccata nel tour del suo libro con il suo modello da copertina (Channing Tatum), almeno fino a quando un tentativo di rapimento li trascina entrambi in una spericolata avventura nella giungla, dimostrando che la vita può essere ancora più strana e romantica di tutte le sue finzioni su carta."

Diretto da Adam e Aaron Nee su una sceneggiatura di Dana Fox, il film sarà prodotto dalla Bullock tramite la sua Fortis Films, in collaborazione con Liza Chasin della 3dot Productions e Seth Gordon della Exhibit A. Il cast include anche Patti Harrison e Da'Vine Joy Randolph (Dolemite is my name).

Radcliffe, che ha già interpretato il villain in Now You See Me 2, di recente è apparso in Fuga da Pretoria, film distribuito negli Stati Uniti a marzo 2020 e ora disponibile in Italia su Sky e Now o tramite noleggio sulle piattaforme digitali. Inoltre, negli ultimi tempi ha riscontrato un grande successo anche grazie al suo folle ruolo in Guns Akimbo.