Daniel Radcliffe, star di Harry Potter sorpresa da Ruper Grint: 'Strano che sia padre'

Rupert Grint è diventato padre e anche Daniel Radcliffe si è unito ai molti fan di Harry Potter nel congratularsi con lui.

Il protagonista della celebre saga è praticamente cresciuto insieme a Grint. I due si sono incontrati sul set da bambini e hanno fronteggiato insieme mostri spaventosi e maghi oscuri a non finire: per questo è abbastanza strano che uno dei due sia diventato padre, sebbene il finale di Harry Potter e i doni della morte ce li abbia presentati già come adulti.

Radcliffe stesso ammette di essere rimasto abbastanza shockato quando Rupert Grint ha avuto il suo primo figlio insieme a Georgia Groome: "Gli ho mandato un messaggio l'altro giorno e gli ho detto che ero davvero felice per lui. È anche molto strano, per me, pensare che siamo arrivati a quell'età in cui abbiamo bambini, ma siamo davvero a quel punto".

Nella stessa intervista per il Watch What Happens Live with Andy Cohen, l'attore ha poi scherzato sul fatto che lui, Grint ed Emma Watson siano sempre visti come dei metri di paragone, sui quali la gente si basa per stabilire quanto tempo sia passato: "Mi ricordo quando ho compiuto trent'anni. Molte persone erano davvero depresse quando hanno scoperto di essere state doppiate". In effetti fa una certa impressione sapere che il magico trio ha ormai raggiunto definitivamente l'età adulta e tutto ciò ci ricorda che il tempo passa per tutti, anche dentro i confini di Hogwarts.

Il protagonista di Harry Potter non è comunque rimasto confinato all'interno del ruolo, e per saperne di più sulla sua stramba carriera cinematografica vi rimandiamo allo speciale su Daniel Radcliffe.