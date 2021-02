Daniel Radcliffe, la star di Harry Potter:'Per strada mi confondono con Elijah Wood'

Nonostante i tanti ruoli, Daniel Radcliffe e Elijah Wood sono associati ai due personaggi che li hanno resi celebri, ovvero Harry Potter e Frodo. Intervistati da Empire per festeggiare i 20 anni dall'uscita di Harry Potter e la pietra filosofale e Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, hanno parlato della loro somiglianza.

Daniel Radcliffe ha raccontato che lui e Elijah Wood vengono spesso scambiati per strada, nonostante lui ritenga di non essere simile al collega:"Anche se siamo entrambi bassi, pallidi, con gli occhi azzurri e i capelli castani, direi che non siamo esattamente uguali. Ma l'idea di noi è esattamente la stessa. Quando le persone mi dicono 'Il Signore degli Anelli!" rispondo con un secco 'No!'".

Diverse sono state le esperienze bizzarre vissute dai due.



Anche Elijah Wood ha ricordato un aneddoto di questo tipo durante l'intervista:"Una volta ero in ascensore. Eravamo solo io ed un'altra persona, e sentivo che mi guardava intensamente. Appena prima che la porta si aprisse, si è fatto coraggio, mi ha indicato e ha detto 'Harry Potter!'. Ho detto 'No!' e me ne sono andato".

Daniel Radcliffe e Elijah Wood sono diventati famosi in tutto il mondo grazie ai loro franchise, che gli hanno regalato fama e ricchezza.

