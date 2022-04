Daniel Radcliffe, la star di Harry Potter:'Ho scritto un copione, voglio dirigere il film'

Daniel Radcliffe ha confessato di aver scritto una sceneggiatura cinematografica e di voler dirigere il film nei prossimi, debuttando come regista. A undici anni di distanza dalla fine della saga di Harry Potter che gli ha regalato fama e notorietà in tutto il mondo, Radcliffe pensa ad un futuro dietro la macchina da presa.

Dalla fine del franchise basato sulle opere di J.K. Rowling, Daniel Radcliffe ha interpretato svariati personaggi in film quali The Woman in Black, Swiss Army Man e Guns Akimbo, mentre di recente ha vestito i panni del miliardario Abigail Fairfax al fianco di Sandra Bullock e Channing Tatum in The Lost City e sarà Weird Al Yankovic nel biopic sul cantautore.



Radcliffe non vuole parlare di Will Smith ma in una recente intervista ha sottolineato qualcosa di molto più interessante: il suo desiderio di lavorare come regista:"Ho scritto qualcosa e spero di dirigerlo nei prossimi due anni, sarebbe l'ideale. Ho trascorso così tanto tempo sui set ora, con registi grandiosi, che sento che potrei essere alla guida di un set... ".



L'ex interprete di Harry Potter ha specificato:"Il mio progetto ha una portata ovviamente minore, essendo un'opera prima, rispetto a The Lost City" in riferimento ad uno dei suoi ultimi film, nel quale interpreta il personaggio di un malvagio riccone disposto a tutto pur di trovare un tesoro perduto.



Grazie alla saga, l'attore è stato diretto da registi importanti come Chris Columbus e Alfonso Cuarón ma ha anche recitato al fianco di grandi nomi del cinema; ecco quali attori di Harry Potter hanno influenzato Radcliffe nella lavorazione dei film sul maghetto di Hogwarts.