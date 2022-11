Daniel Radcliffe e gli scambi di persona con Elijah Wood: 'Me lo urlano dalle auto'

Per gran parte della loro vita Daniel Radcliffe ed Elijah Wood sono stati scambiati l'uno per l'altro. L'attore di Harry Potter ha recentemente raccontato alcuni divertenti episodi riguardo le prime volte in cui i fan lo hanno scambiato per il collega, protagonista de Il Signore degli Anelli.

Dopo il successo di Harry Potter, Radcliffe ha cercato di costruirsi una carriera lavorando principalmente in pellicole indie e di piccola produzione. Un pò lo stesso destino che è toccato a Elijah Wood, diventato famoso in tutto il mondo per il suo ruolo ne Il Signore degli Anelli. I due, sfoggiano una somiglianza tale che moltissimi fan, nel corso degli anni, si sono trovati a scambiarli l'uno per l'altro. In un intervento al Drew Barrymore Show, Radcliffe ha raccontato alcuni interessanti aneddoti riguardo gli scambi di persona tra lui e Wood.

Non è la prima volta che l'attore ammette di esser stato confuso con Elijah Wood. Di recente ha raccontato come, una delle prime volte, sia successo in Giappone. "Il ragazzo che mi ha offerto la foto di Elijah Wood, era giapponese e non parlava inglese. E non parlavo giapponese, quindi ho firmato Elijah Wood o forse ho scritto: 'Non sono Elijah Wood. -Daniel Radcliffe'" ha ricordato con divertimento. Ha ammesso, inoltre, di esser stato riconosciuto diverse volte da persone in auto. "Il ragazzo ha gridato dall'auto: 'Ehi Frodo, ho adorato i film del Signore degli Anelli' o qualcosa del genere, e in quel momento pensi: 'Passerà davvero una bella giornata se pensa di aver incontrato Frodo'. ' Quindi, rispondi con un 'Grazie amico'".

Daniel Radcliffe ritornerà al cinema nei panni di Al Yankovic. Riguardo a ciò il regista ha chiarito le cose riguardo un easter egg su Wolverine e su Radcliffe all'interno del film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!