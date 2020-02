Daniel Radcliffe a ruota libera sul folle Guns Akimbo: 'Mi sono divertito un sacco'

Intervistato da Entertainment Weekly per parlare dalla sua esperienza in Guns Akimbo, Daniel Radcliffe ha spiegato perché ha deciso di seguire il regista Jason Lei Howden (Deathgasm) in questa folle avventura che lo ha visto recitare con un paio di pistole attaccate alle mani.

"Gli script non arrivano sempre con una descrizione e questa è stata una di quelle che mi hanno colpito immediatamente" ha spiegato l'attore. "Mi è piaciuta la premesse e mi sono chiesto come sarebbe stata esplorata. Mi sono immerso davvero nella lettura. Intorno alla decima pagina c'è la scena in cui il protagonista si ritrova le pistole attaccate alle mani e dopo cerca di vestirsi, andare in bagno e uscire dall'appartamento. Onestamente, arrivo a quel punto ero già convinto di partecipare al film. Mi è piaciuto il fatto che stava chiaramente puntando ad un'atmosfera molto dark e con una violenza da cartone animato, ma allo stesso tempo senza prendersi sul serio ed esplorando il lato comico di una persona che deve affrontare la vita di tutti i gironi con delle pistole attaccate alle mani. Perciò sono rimasto immediatamente colpito dalla sceneggiatura e in seguito ho parlato con Jason (Lei Howden) del film e del suo entusiasmo per il progetto."

Con Guns Akimbo, Radcliffe ha ritrovato una sensazione che gli mancava dai tempi di Harry Potter: "Adoro lavorare in questo tipo di film. Ho fatto diversi stunt e cose del genere durante i film di Harry Potter, ma da allora non ho più avuto ruoli di questo tipo, quindi mi sono divertito un sacco a fare questa roba. Sembrava proprio che mi sarei divertito moltissimo - e così è stato. La cosa che più mi entusiasma è leggere uno script dal quale emerge una visione originale."

Per quanto riguarda Samara Weaving, la quale ha recitato al suo fianco nei panni di Nix, Radcliffe ha aggiunto: "Samara è semplicemente fantastica e adoro guardare i suoi film. La sua è stata una performance incredibilmente semplice ma allo stesso affascinante."

A proposito della Weaving, è stata da poco pubblicata una nuova clip di Guns Akimbo che mostra il Miles di Radcliffe in fuga da una determinata Nix armata di bazooka. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo anche al trailer ufficiale di Guns Akimbo.