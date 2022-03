Daniel Radcliffe risponde ai rumor su Wolverine: 'Mai dire mai, ma sono solo fan-theory'

Da quando Hugh Jackman ha detto addio al ruolo di Wolverine, per l'eredità del più amato degli X-Men si è aperta una vera e propria guerra a suon di rumor, conferme, smentite e quant'altro: tra le star maggiormente coinvolte in questa lotta per la successione c'è sicuramente Daniel Radcliffe, più volte chiamato in causa come possibile nuovo Logan.

L'ex-Harry Potter non sembra però aver intenzione di alimentare le voci: dopo aver già smentito i rumor su Wolverine nelle scorse settimane, infatti, l'attore britannico è tornato a parlare delle voci sul suo coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe, ribadendo che si tratti di null'altro che di teorie dei fan.

"Mi continuano a fare domande su questa cosa e io provo sempre a spiegare: 'No, non sta succedendo niente, è solo un rumor di Twitter', ma tutti continuano a prendere le mie parole come una conferma. Ma al momento sono solo fan-theory... Mi fa piacere il paragone, chi non vorrebbe essere paragonato a Hugh Jackman? Voglio dire, mai dire mai, ma sembra sempre che io mi stia autoinvitando. Sono sicuro che quelli di Marvel staranno pensando: 'Non stiamo pensando a te, coso. Smettila di chiedercelo'" sono state le parole di Radcliffe.

Cosa ne pensate, al netto delle smentite? Vi piacerebbe vedere Daniel Radcliffe come nuovo Wolverine? Fatecelo sapere nei commenti! X-Men a parte, intanto, vediamo su quali progetti sono al lavoro i Marvel Studios attualmente.