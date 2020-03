Daniel Radcliffe risponde a una domanda che i fan di Harry Potter si chiedono da tempo

Durante un'intervista con l'Huffington Post per il suo nuovo film, Escape From Pretoria, in cui recita di nuovo al fianco Ian Hart, Daniel Radcliffe ha risposto a un'interessante domanda che i fan di Harry Potter si chiedono da un bel po' di tempo...

I fan dela saga ricorderanno che l'ultima volta in cui Radcliffe e Hart hanno condiviso lo schermo, non è andata poi così bene per quest'ultimo...

Hart era infatti l'interprete dell'apparentemente innocuo Professore di Difesa Contro le Arti Oscure del primo anno, il Professor Raptor ("Un troooll nei sotterranei! Un troll... Nei sotterranei... Io ve l'ho detto! *sviene*"), segretamente coinvolto nei malvagi piani del Signore Oscuro (ovvero condivideva letteralmente la testa con Voldemort), che alla fine di Harry Potter e la Pietra Filosofale veniva sconfitto dal Bambino Sopravvissuto.

Molti Potterhead però, a distanza di quasi 20 anni dal film (e 23 dal libro) si chiedono ancora una cosa: ma faceva Raptor a dormire con 2 teste in 1?

Ebbene, è stato Mr. Daniel Radcliffe a venire in loro soccorso con una più che logica (e decisamente ragionata) spiegazione.

"Com'è? Come dormiva la notte? Direi che l'unica soluzione pratica per lui sarebbe stata dormire su un lato, a meno che Voldemort non necessitasse nessun tipo di aerazione, ma non ne sono sicuro. Finché c'è dell'aria che arriva al corpo, potrebbe anche dormire sul davanti, perché comunque circolerebbe per tutto il corpo. E credo che Voldemort del retro-testa potrebbe sopravvivere grazie alla riserva d'aria di Ian Hart del fronte-testa".

Radcliffe ha recentemente dichiarato che non ha nessuna fretta di tornare ne panni del maghetto più celebre di sempre, e stando ai suoi progetti presenti e futuri (come ad esempio la sua apparizione nello speciale di Unbreakable Kimmy Schmidt), e gli attuali progetti per il Wizarding World cinematografico, sarebbe difficile anche trovarne il tempo e il modo.