Daniel Radcliffe fu vicino a rifiutare Harry Potter: i suoi genitori non volevano

Con la conquista di Netflix da parte di Harry Potter e l'arrivo di una nuova serie HBO si ricomincia di nuovo a riparlare moltissimo della saga, ancora più di prima. Tra le dichiarazioni più sorprendenti c'è quella di Daniel Radcliffe il quale ha rivelato che, a quanto pare, è stato vicino al rifiuto del suo ruolo iconico di Harry Potter.

In un'intervista per The Hollywood Reporter, l'attore britannico ha affermato che: "Chris Columbus aveva visto David Copperfield e disse: 'Voglio fare un provino a questo ragazzo'. Andarono dai miei genitori e, all'epoca, l'accordo era di firmare per - credo - sei film, tutti da girare a Los Angeles, e mia madre e mio padre dissero semplicemente: 'È un'interruzione eccessiva della sua vita. Non succederà'. Non sapevo nulla di tutto ciò. E poi, forse tre o quattro mesi dopo, l'accordo è cambiato e si trattava di girare due film, entrambi in Inghilterra, e così hanno detto: 'Ok, gli faremo fare un provino'".

I genitori di Radcliffe sembravano dunque molto apprensivi, e non volevano che il corso della vita di loro figlio potesse essere 'interrotto' da un'opportunità simile. Ma, come sappiamo bene, non è andata così e Daniel ha ottenuto il ruolo, rendendolo l'icona di vecchie, attuali e future generazioni.

L'attore ha però parlato dei pro e contro della fama che ha inevitabilmente seguito i film: "Ci sono, ovviamente, dei lati positivi, ma direi che i lati positivi, per me, sono quelli che derivano dal mio lavoro piuttosto che dall'aspetto della celebrità, voglio dire, la celebrità è orribile - questa è la verità, è una cosa orribile, vile" ha affermato.

Per concludere vi rimandiamo alla reunion di Harry Potter, preparate i fazzoletti!