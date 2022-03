Daniel Radcliffe sarà il prossimo Wolverine? La star di Harry Potter risponde ai rumor

Da tempo ormai si discute su chi sarà il prossimo Wolverine dopo l'addio al personaggio da parte di Hugh Jackman e ora, le ultime voci sembrano propendere per Daniel Radcliffe. L'ex star di Harry Potter si è detta assai lusingata per questa possibilità, ed è felice di non essere ritenuto un tantino troppo basso per il ruolo di questo mutante.

"Tante volte, le persone vengono da me come, 'Ehi amico, ho sentito le notizie di Wolverine, è davvero fantastico.' E io ovviamente rispondo che non ne so nulla. Ad esempio, apprezzo che qualcuno stia chiaramente dicendo 'Wolverine è davvero basso nei fumetti, dovresti dovresti essere tu ad interpretarlo'. Ma non mi ci vedo in questo ruolo, non credo che passeranno da Hugh Jackman a me. Ma chi lo sa? Dimostrami che mi sbaglio, Marvel".

Insomma, a Daniel Redcliffe piacerebbe molto vestire i panni di Wolverine ma a suo avviso, la Marvel non sembra essere pronta a sostituire Hugh Jackman con un attore del suo "calibro". Attualmente l'ex star di Harry Potter è impegnata con le riprese di Weird Al, il biopic dedicato al comico/ musicista Al Yankovic.

Intanto, alcuni fan immaginano Henry Cavill nei panni di Wolverine, di recente infatti è stata diffusa un'eccezionale fan art in cui l'interprete di Geralt Di Rivia in The Witcher veste i panni del celebre mutante. Alla fine della fiera, chi la spunterà? Diteci la vostra.