Daniel Radcliffe oggi: dove abbiamo visto l'ultima volta la star di Harry Potter?

Dopo il successo di Harry Potter Daniel Radcliffe ha inevitabilmente corso lo stesso rischio di tutte quelle star esplose in giovanissima età, vale a dire quello di non riuscire a trovare la quadra del cerchio perdendosi nei meandri di una Hollywood sempre pronta a divorare chi non sia pronto ad affrontarla.

Insomma, per quanto il suo talento non fosse in discussione, non tutti avrebbero puntato qualcosa sul proseguo della carriera del giovane Radcliffe dopo Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2: il nostro, però, ha saputo smentire tutti gli scettici riuscendo, negli anni successivi, a ritagliarsi un suo spazio nell'industria cinematografica.

I film di buon successo non sono mancati, dalla saga di Now You See Me a quel gioiellino che è Swiss Army Man, in cui il nostro riusciva a farci emozionare pur interpretando per tutto il tempo... Un cadavere! Anche Guns Akimbo, in cui lo vedevamo lottare per la sopravvivenza con delle pistole inchiodate alle mani in uno dei film più consapevolmente trash degli ultimi anni.

Ma qual è, dunque, l'ultimo lavoro in cui abbiamo potuto ammirare il nostro Daniel? Si tratta di Escape from Pretoria, film distribuito negli Stati Uniti durante il marzo del 2020 e, ad oggi, ancora non arrivato dalle nostre parti. Siamo sicuri, comunque, che anche in futuro le occasioni per rivedere sul grande schermo l'ex-maghetto non mancheranno di certo! A proposito di Harry Potter, intanto, recentemente Eddie Izzard ha difeso J.K. Rowling dalle accuse di transfobia.