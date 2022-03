Daniel Radcliffe non vuole parlare di Will Smith: 'Sono stanco di sentire opinioni'

La questione Will Smith continua a tenere banco: l'assurdo comportamento dell'attore all'ultima Notte degli Oscar non smetterà di essere l'argomento del giorno per un bel po' di tempo ancora, ma nel mare di star e addetti ai lavori pronti a dare la propria opinione sembra esserci qualcuno che preferisce il silenzio.

Stiamo parlando di Daniel Radcliffe: mentre anche Pedro Almodovar condanna il gesto di Will Smith, infatti, l'ex-star di Harry Potter ha chiarito di non voler esprimere opinioni al riguardo, preferendo evitare di rimanere invischiato in una polemica sulla quale sono già troppe le voci intervenute.

"Sono già incredibilmente stanco di sentire le opinioni della gente, non voglio aggiungere anche un'altra opinione" sono state le parole dell'attore, che poi ha parlato dell'atteggiamento che è solito tenere quando viene coinvolto nel monologo di un comico come Chris Rock: "Quando ci sei dentro da ragazzino non sai mai se si stia scherzando con te o se sei tu l'oggetto dello scherzo. Quindi entri nella modalità 'continuo a sorridere sperando che finisca presto'".

La polemica, comunque, non accenna a fermarsi: in queste ore c'è grande attesa per il verdetto dell'Academy sull'Oscar consegnato a Will Smith, mentre Adam Sandler ha espresso solidarietà a Chris Rock per lo schiaffo ricevuto dalla star di King Richard.